رياضة | الزمالك يرفض التعجل لعودة مصطفى فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض التعجل لعودة مصطفى فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للزمالك التعجل في الدفع بمصطفى فتحي لاعب الفريق في المباريات المقبلة ومنحه الوقت الكافي للتأهيل حتى لا تتفاقم الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

ويتخوف مسئولو الزمالك من تجدد الإصابة له وتأثيرها على مستقبله الكروي وهو ما دفع الجهاز لوضع برنامج منفصل له خلال معسكر قبرص وعدم الضغط البدني عليه على أن يتم خضوعه لبعض الفحوصات الطبية الجديدة للتأكد من سلامته بنسبة 100% وعدم وجود أي إصابة قبل الدفع به بشكل طبيعي في المباريات وتحقيق أكبر استفادة منه داخل المستطيل الأخضر.

وخاض الزمالك معسكر في قبرص خلال الأيام الماضية تخلله بعض الوديات إستعدادًا لإستئناف بطولة الدوري عقب أمم افريقيا 2019.

ويخوض الزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي ببطولة الدوري ولا بديل عن تحقيق الفوز إذا ما أراد الفريق التتويج بالدوري.