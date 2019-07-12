رياضة | عبد الحفيظ: معسكر إسبانيا منحنا استفادة كبيرة قبل استئناف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: معسكر إسبانيا منحنا استفادة كبيرة قبل استئناف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا ناجح للغاية حتى الآن ويحقق أهدافه بشكل كبير، في ظل المكاسب العديدة التي تحققت على كافة الأصعدة.

وأوضح أن الفريق استفاد بشكل كبير من الأجواء التي يعيشها الجميع في مدينة اليكانتي ، سواء على الصعيد البدني بوصول اللاعبين لمعدلات اللياقة المطلوبة، أو الفني بخوض تجارب ودية متدرجة المستوى.

وأضاف أن مباراة نيو بورت كاونتي التي خاصها الاهلي أمس الخميس في ثاني لقاءاته الودية كانت تجربة مميزة للغاية ، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين ، إلى جانب منح عدد آخر راحة لتوزيع الأحمال البدنية بالشكل الذي يرغب الجهاز الفني في الوصول إليه.

وشدد عبدالحفيظ على أن الانضباط والالتزام هما شعار المعسكر ، وهذا يخدم الهدف المطلوب في المرحلة الحالية قبل استئناف المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري لحسم الدرع.