شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو يعزز صفوفه بضم المدافع الغاني جوزيف أودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني لكرة القدم، مساء الخميس، التعاقد مع المدافع الغاني جوزيف أودو، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد لمدة 5 أعوام.

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وكشف النادي الإسباني عن إبرام الصفقة عبر موقعه على الإنترنت، موضحا أنه جرى توقيع العقود مع اللاعب بعد التوصل إلى اتفاق مع نادي جينك البلجيكي، واجتيازه الفحوص الطبية.

وذكر سيلتا فيجو أنه ضم أودو بعد أن قدم موسمين رائعين مع جينك وتوج معه بلقب الدوري البلجيكي، كما شارك معه ي ست مباريات أوروبية.

وسجل أودو أول مشاركة له ضمن صفوف المنتخب الغاني الأول في مارس، وقد كان ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر.