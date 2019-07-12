شكرا لقرائتكم أحمد دويدار يبدأ تدريبات تأهيلية للإنتظام مع الانتاج في الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض أحمد دويدار مدافع الانتاج الحربى تدريبات تأهيلية تمهيداً للإنتظام فى فترة إعداد فريقه للموسم الجديد حيث ينضم لتدريبات الكرة بشكل تدريجى . وتعرض دويدار للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا نهاية يناير الماضى. ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى بإستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق. وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى الحالى . Advertisements وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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