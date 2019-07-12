شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس توثيق عقود المديرين الفنيين مع أنديتهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اتحاد الكرة فى الموسم المقبل 2019 - 2020 توثيق عقود المديرين الفنيين مع أنديتهم كما هو الحال بين اللاعبين والأندية.

جاء هذا المقترح بسبب الأزمات التى تحدث بين الأندية و بعض المديرين الفنيين لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ليستقر مسئولو الجبلاية على مطالبة الأندية بتسجيل عقود المديرين الفنيين بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

يذكر أن اتحاد الكرة فى السنوات الماضية كان يترك الحرية للأندية و المديرين الفنيين فى تسجيل عقده باتحاد الكرة.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كلاً من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بدلاً من 16.