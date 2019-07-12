أحمد أبوعقيل دموعك غالية يا "بونجاح" هكذاعلق الجماهير الرياضية على لاعب المنتخب الجزائري بعد دخوله في نوبة بكاء لمدة ساعة بعد اضاعته لضربة جزاء لفريقه أمام منتخب كوت ديفوار في المباراة التي جمعتهما على ملعب السويس في دور الثمانية.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي قائلا:" ألف مبروك للجزائر.. ليس لأنها فريق عربي.. بل لأنها كانت الأفضل والأقرب على مدى الأسابيع الماضية من البطولة. ولأجل دموع بونجاح. ولأجل دموع بلماضي".

وأهدر بونجاح ضربة جزاء لمنتخب الجزائر في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بعد أن تقدم الخضر بهدف اللاعب سفيان فيجولي في الدقيقة 19، بينما تعادل المنتخب الإيفواري بهدف رائع سجله جوناثان كودجيا في الدقيقة 63.

وأشرك منتخب الجزائر إسلام سليماني بدلاً من بونجاح بعد 78 دقيقة من المباراة، ودخل بونجاح في نوبة بكاء بسبب الهدف الذي أضاعه وامتداد اللقاء للوقت الإضافي.

وبمجرد تضييع اللاعب الإيفواري سيريدي الركلة الترجيحية الأخيرة، وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور نصف النهائي من منافسة الكان، أذرف مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح الدموع بدكة البدلاء.

وعلق محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق قائلا:" هؤلاء الرجال عقد العزم على ان تحيا الجزائر.

وتابع:" التوفيق والعظ لا يأتي للكسالى، فقط يأتي للمجتهدين والرجال.

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كانت هذه تفاصيل خبر دموع "بونجاح" .. أنقذت الجزائر وأسقطت "بيبسي" وأعوانه.. نبيل الحلفاوي:تحيا الجزائر لأجل دموع بونجاح.. وأبو تريكة: التوفيق لا يأتي للكسالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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