شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: طموحنا تزايد.. نتطلع لبلوغ المباراة النهائية في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرجاني ساسي، نجم المنتخب التونسي والزمالك، إن طموحات منتخب بلاده تزايدت، وبات يتطلع بحماس إلى التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.

وتأهلت تونس إلى الدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2004، التي توجت بلقبها، وذلك إثر الفوز على منتخب مدغشقر «3-0»، مساء الخميس، على ملعب استاد السلام، في ختام منافسات دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب التونسي في مباراته بالدور قبل النهائي، نظيره السنغالي على ملعب الدفاع الجوي بعد غد الأحد، بينما تجمع المباراة الأخرى بالمربع الذهبي بين منتخبي الجزائر ونيجيريا على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اليوم نفسه.

Advertisements

وقال ساسي الذي سجل الهدف الأول لتونس في مباراة أمس وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة: «كان لدي شعور بأننا سنفوز بهدفين أو ثلاثة وأنني سأسجل في المباراة، كما توقعت بأن يسجل يوسف المساكني في المباراة هو ما حدث بالفعل».

وأضاف ساسي في تصريحات لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم: «حققنا هدفنا بالوصول إلى الدور قبل النهائي بعد 15 عاماً، لكن الآن الطموحات بدأت تتزايد».

وتابع ساسي: «سنتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنحافظ على تركيزنا في المباراة المقبلة للوصول إلى المباراة النهائية».

وكان المنتخب التونسي تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، أمام أنجولا «1-1»، ومالي «1-1»، وموريتانيا سلبيا، ليصعد إلى دور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وفي دور الستة عشر، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل مع غانا «1-1»، قبل أن يحسم المنتخب التونسي تأهله لدور الثمانية عبر ضربات الجزاء الترجيحية «5-4».