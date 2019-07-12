شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا: نادي الزمالك ملك للجماهير فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جمهور الفريق، قال خلالها إنه يعرف جيدا أنهم من صنعوا اسمه، وأن النادي ملك لجماهيره.

وردا على ما ذكره أحد متابعي «كهربا» على موقع «تويتر»، والذي كتب: «مفيش لاعب في تاريخ الزمالك بيدي الزمالك ربع اللي الجمهور بيدهوله من حب وتشجيع وشعبية وانتماء وحاجات كتيرة هتحس بيها بعدين وتعرف قيمتها بعدين»، قال اللاعب: «أنا مش محتاج أعرفها بعدين، أنا عارفها من أول يوم ليا في النادي، أنتم من عملتوا اسمي، مهما اتكلم مش هقدر أديكم حققكم، نادي الزمالك ملك للجماهير فقط».

وترددت أنباء بأن «كهربا» اقترب من الرحيل عن النادي الأبيض، والانتقال إلى غريمه النادي الأهلي، في الوقت الذي أكد فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن عقد اللاعب ممتد لـ3 أعوام مقبلة، وأنه لا يحق له ترك النادي إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.