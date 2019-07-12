شكرا لقرائتكم عرض عمانى لفقوسة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم تعرض مدحت فقوسة لاعب فريق الاسماعيلي لإصابة خطيرة ، تلقى النادى فاكساً رسمياً من نظيره النصر العمانى يطلب فيه الحصول على خدمات اللاعب ولم يستقر مسئولو الدراويش على القرار النهائى سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض العرض .

وكان فقوسة قد تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة على هامش مشاركته فى ودية الفريق مع القناة مؤخرا والتى انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف وكشفت الاشعة غيابه عن الفريق عشرة أيام .

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.