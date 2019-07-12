شكرا لقرائتكم إقبال كبير في اختبارات الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقبال متزايد تشهده اختبارات براعم الإسماعيلى ، حيث تم تمديد الوقت لمدة ساعة إضافية على الوقت الاصلى من أجل استيعاب جميع اللاعبين الذين تقدمو للاختبارات.
كما تقام اختبارات البراعم للفئات العمرية من مواليد 2006 وحتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية (النادى الإسماعيلى القديم) أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرا.
ويترأس اللجنة المشرفة على الاختبارات أيمن خليل مدير القطاع ووليد مهدى وشريف عمارة نائبان وبحضور عدد من المدربين هم شحته واحمد مرعى وحمادة الصغير ووجيه احمد ومودى سعد الله وحسام الحن ووحيد شعيب ومحمد ناجى ومحمود حسين.
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