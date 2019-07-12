نتيجة مباراة تونس ومدغشقر أمس .. مباريات الدور 8 كأس الأمم الافريقية 2019

استطاع منتخب تونس أقصاء مدغشقر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في نتيجة مباراة تونس ومدغشقر أمس، ضمن مباريات الدور الثمانية لبطولة كأس الامم الافريقية، حيث يواجه المنتخب التونسي الشقيق نظيره منتخب مدغشقر في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية ملعب ستاد السلام في القاهرة، وكان المنتخب التونسي قد نجح في العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كاس الامم الافريقية التي تحتضنها مصر هذا العام بعد أن حقق فوزا صعبا أمام المنتخب الغاني في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار دور الستة عشر من منافسات تلك البطولة القارية.

مباراة تونس ومدغشقر اليوم

يعد منتخب مدغشقر هو مفاجأة تلك النسخة من بطولة امم افريقيا في مصرـ، حيث صعد ضمن المنتخبات في الدور الثمانية، وقد سبق وقدمنا مباريات الدور 16 للمنتخبات، ولم يتوقع أحد أن يصل هذا المنتخب إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الامم الافريقية فقد نجح منتخب مدغشقر من تصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، ثم تأهل إلى دور الستة عشر ليواجه منتخب الكونغو الديمقراطية وينجح في التغلب عليه بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل اثنين للكونغو.

مواجهات منتخب تونس ومدغشقر

يذكر أن منتخب تونس واجه منتخب مدغشقر في أربع مناسبات سابقة

نجح خلالها المنتخب التونسي في الفوز بثلاث مواجهات

مقابل فوز وحيد لمنتخب مدغشقر على تونس.

أخبار منتخب تونس

يعاني منتخب تونس في خط الدفاع بشكل كبير وهو ما يمثل خطرا ويشكل ارقا في ذهن المدير الفني، والمنتخب التونسي لم يحقق أي انتصار إلى الآن في تلك البطولة حيث تعادل في ثلاث مواجهات في دور المجموعات ثم فاز على المنتخب الغاني بفضل ركلات الترجيح التي ابتسمت لنسور قرطاج.

أخبار منتخب مدغشقر