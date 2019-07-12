محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء في ظل انقطاعه عن التدريبات في الفترة الحالية.
ورد كهربا عبر حسابه في تويتر على أحد متابعيه بشأن مدى معرفته بقيمة حب الجماهير قائلا: "أنا مش محتاج أعرفها، أنا أعرفها من أول يوم ليا في النادي".
وأضاف: "أنتم من عملتوا اسمي، مهما اتكلم مش هقدر أديكم حققكم".
وأتم صاحب الـ25 عامًا قائلا: "نادي الزمالك ملك للجماهير فقط".
يُذكر أن جناح الزمالك يواصل في الفترة الحالية أداء تدريبات فردية في الجيم، بعد انقطاعه عن التدريبات ورفضه السفر مع الفريق لمعسكر قبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر كهربا يخرج عن صمته ويوجه رسالة لجماهير الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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