الإسماعيلي محذرًا بامبو: الموسم لم ينتهِ بعد

حذر تامر موسى، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالمزيد من العقوبات المالية المنتظرة بالخصم من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، بسبب غيابه

عن تدريبات الفريق الحاليه من دون إذن.

قال موسى إن مهاجم الدراويش عقده انتهى بالفعل ولم يجدد حتى الآن، ومن حقه

التوقيع لأي نادٍ من دون الرجوع للإسماعيلي، ولكن ليس من حقه الغياب من دون إذن عن التدريبات الحالية، لأن الموسم الحالي لم ينتهِ بعد، وهناك مواجهة مع نادي الزمالك عقب نهاية بطولة الأمم الأفريقية الحالية، ونحتاج لجهوده معنا.