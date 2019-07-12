حذر تامر موسى، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالمزيد من العقوبات المالية المنتظرة بالخصم من مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، بسبب غيابهعن تدريبات الفريق الحاليه من دون إذن.
قال موسى إن مهاجم الدراويش عقده انتهى بالفعل ولم يجدد حتى الآن، ومن حقه
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي محذرًا بامبو: الموسم لم ينتهِ بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.