رياضة | فرجاني ساسي يطلق تصريحا مثيرا عن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يطلق تصريحا مثيرا عن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فرجاني ساسي عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب تونس إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على مدغشقر بثلاثة أهداف دون رد في دور الثمانية.

وقال فرجاني في تصريحات عقب المباراة: "أهم شئ هو التأهل والعبور لنصف النهائي ونتمنى تحقيق الأفضل وإسعاد الجمهور التونسي".

ورد على منحه لقب فخر العرب، قال ساسي: " أنا لست فخر العرب فخر العرب هو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر".

واختتم: " أوجه الشكر إلى الجماهير المصرية على الدعم لي ولمنتخب تونس".