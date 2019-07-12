رياضة | المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي أمم إفريقيا.. وموعد المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي أمم إفريقيا.. وموعد المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منتخبان عربيان إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، وهما الجزائري والتونسي، إضافة إلى منتخبي نيجيريا والسنغال.

وفيما يلي موعد مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة (بتوقيت القاهرة):

- الأحد 14 يوليو:

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* السنغال × تونس (18:00) - استاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

* الجزائر × نيجيريا (21:00) - استاد القاهرة الدولي.

بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث، يوم الأربعاء المقبل، على استاد السلام، بمحافظة القاهرة.

أما المباراة النهائية فستكون، يوم الجمعة المقبل، وستقام على استاد القاهرة الدولي.