رياضة | يورجن كلوب يفاجئ جماهير ليفربول بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يفاجئ جماهير ليفربول بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أن سوق انتقالات هذا الصيف لن يكون كبيراً مع منافسة أليكس أوكسليد تشامبرلين، ورايان بروستر، على مكان في التشكيلة الأساسية.

شارك تشامبرلين في مباراتين فقط في الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، واكتفى فريقه بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري، ونال لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام هوتسبير في النهائي.

ولم يلعب بروستر أي مباراة رسمية، لكن اللاعب (19 عاماً) أظهر إمكاناته لكلوب خلال الفوز 6-0 على ترانمير روفرز في مباراة ودية، أمس الخميس.

وأبلغ كلوب الصحافيين عند سؤاله بشأن الانتقالات المتوقعة: "حصلنا عليهم بالفعل لكنكم لا تدركون ذلك، بروستر وتشامبرلين لم يلعبا في الموسم الماضي".

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وأضاف: "سوق الانتقالات ما زال مفتوحاً حتى 8 أغسطس ، سنرى ماذا سنفعل؟، لكن لا أعتقد أنه سيكون الأكبر في التاريخ".

وكال كلوب المديح لبروستر بعد أدائه في برنتون بارك، وقال إن اللاعب الشاب سيلعب دوراً مهماً في الموسم المقبل عندما ينطلق بمواجهة ضيفه نوريتش سيتي الوافد الجديد في 9 أغسطس .

وتابع المدرب الألماني: "رايان بروستر مهاجم رائع.. أنا سعيد للغاية.. سيكون له دور مهم في الموسم الجديد لكن مدى أهميته؟ هذا يعتمد عليه وسنرى".

وأضاف: "سيكون عليه اللعب في أكثر من مركز لأن مركز المهاجم جيد وربما في الجناح، وسنرى كيف ستكون التشكيلة؟، ستتاح له بعض الفرص أنا واثق من ذلك".