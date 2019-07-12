رياضة | جوارديولا يأمل في التعاقد مع أحد أبطال سنوات المجد في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يأمل في التعاقد مع أحد أبطال سنوات المجد في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن رغبة الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى فى التعاقد مع البرازيلى دانى ألفيس.

وتألق دانى ألفيس مع منتخب البرازيل فى بطولة كوبا امريكا، حيث نجح فى قيادة السليساو فى التتويج بالبطولة، ليحصل على أفضل لاعب فى الكوبا .

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وأكد الصحيفة البريطانية، أن جوارديولا يريد التعاقد مع ألفيس، رغم رفضه الانتقال لصفوف السيتى من قبل وانضم حينها لباريس سان جيرمان، قادمًا من يوفنتوس فى صفقة انتقال حر .

وانتهى عقد ألفيس مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبإمكانه الانتقال لأى فريق فى صفقة انتقال حر.

وكانت هناك مفاوضات من قبل نادى برشلونة الاسبانى مع دانى الفيس للعودة مجددا الى صفوف الفريق مرة أخرى.