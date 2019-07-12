الامارات | بالفيديو.. لاعب إسباني يحتفل برفافه على الطريقة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب إسباني يحتفل برفافه على الطريقة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام نادي بني ياس حفلاً بهيجاً مليئا بالأجواء الأسرية والعائلية داخل البيت السماوي في ستاد الشامخة للاعبه الإسباني بيدرو كوندي بمناسبة زفافه والذي كان قد اقامه أثناء فترة العطلة الصيفية في أسبانيا.

‏وقامت الإدارة بعمل مفاجأة لهداف الفريق الإسباني من خلال تواجد فرقة شعبية تؤدي فن العيالة التراثي كما ارتدى اللاعب الزي الإماراتي مع البشت الشعبي المعروف لدى العرسان الجدد.

‏وتواجد في الاحتفال رئيس الشركة الدكتور سالم جريب الحارثي وقال للموقع الرسمي لنادي بني ياس بأن النادي يسعى إلى إيصال رسالة مفادها التألف ومزج ثقافتنا التي نعتز بها بالثقافات الأخرى تضامناً مع عام التسامح ورؤية القادة حول التواصل مع جميع الشعوب ومختلف الحضارات.

‏وكان ايضاً ضمن الحفل صالح اسماعيل عضو مجلس إدارة شركة الكرة مشرف الفريق الأول ومرزوق المنصوري مدير الفريق ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.