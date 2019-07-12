الامارات | أول تجمع للمنتخب في عهد مارفيك

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تجمع للمنتخب في عهد مارفيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أول تجمع له اليوم الجمعة في دبي في عهد مدربه الجديد الهولندي بيرت فان مارفيك الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في مارس الماضي خلفا للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إذ يأتي تجمع المنتخب استعدادا للسفر الى النمسا لإقامة معسكر هناك في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الإعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023 .

ووفقا للبرنامج الذي أعلنه اتحاد الكرة فان لاعبي المنتخب سيخضعون لفحوصات طبية صباح غد السبت على أن يغادر المنتخب مساء نفس اليوم الى مدينة ميونيخ الألمانية ومنها الى مدينة سالزبورغ النمساوية لإقامة معسكره هناك يستمر حتى 22 الجاري.

وكان مارفيك أختار 27 لاعبا في القائمة الجديدة هم : عمر عبدالرحمن ( الهلال السعودي )، علي خصيف ، علي مبخوت ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، زايد العامري ، محمد العطاس ( الجزيرة ) خالد عيسى ، أحمد برمان ، ريان يسلم ، بندر الإحبابي ( العين ) حبيب الفردان ، طارق أحمد ، محمد العكبري ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل ) الحسن صالح ، عادل الحوسني ، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس ، ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) فهد الظنحاني ، حسن المحرمي ( بني ياس ) محمد علي شاكر ( عجمان ) .