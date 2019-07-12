الامارات | خورفكان يتعاقد مع 3 لاعبين جدد استعدادا للمحترفين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة خورفكان لكرة القدم مع مهاجم المنتخب الوطني السابق ونادي بني ياس احمد دادا، كما وتعاقدت مع مدافع المنتخب الاولمبي السابق ونادي الوصل احمد عيسى، فضلا عن التعاقد مع حارس مرمى الوحدة سعيد المسماري وذلك في 3 تعاقدات فنية مهمة.
وجرى التعاقد بحضور رئيس شركة خورفكان لكرة القدم خليل غانم الحمادي وعدد من المسؤولين، وذلك لتمثيل " النسور " في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.
يذكر ان خورفكان دشن استعداداته تحت اشراف المدرب البرازيلي باولو كاميلي في تجمعه الداخلي اول من امس، قبيل السفر الى مصر لإقامة المعسكر الخارجي.
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