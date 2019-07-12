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الامارات | خورفكان يتعاقد مع 3 لاعبين جدد استعدادا للمحترفين

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة خورفكان لكرة القدم مع مهاجم المنتخب الوطني السابق ونادي بني ياس احمد دادا، كما وتعاقدت مع مدافع المنتخب الاولمبي السابق ونادي الوصل احمد عيسى، فضلا عن التعاقد مع حارس مرمى الوحدة سعيد المسماري وذلك في 3 تعاقدات فنية مهمة.

وجرى  التعاقد بحضور رئيس شركة خورفكان لكرة القدم خليل غانم الحمادي وعدد من المسؤولين، وذلك لتمثيل " النسور " في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

يذكر ان خورفكان دشن استعداداته تحت اشراف المدرب البرازيلي باولو كاميلي في تجمعه الداخلي اول من امس، قبيل السفر الى مصر لإقامة المعسكر الخارجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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