شكرا لقرائتكم حفنى يتلقى عرضا خليجيا للرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، عرضًا من أحد الفرق الخليجية، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل تهميشه وعدم الاعتماد عليه من قبل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفارس الأبيض، حيث لم يشارك الحاوى إلا فى بضع دقائق على مراحل متقطعة منذ أن تولى الخواجة السويسرى زمام القيادة الفنية للزمالك، حيث يرفض المدير الفنى الاستعانة باللاعب بشكل أساسى، أو حتى استخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء، رغم تألقه عند الظهور على فترات فى المباريات الهامة مثلما حدث فى مواجهة النجوم وأحرز هدف الفوز بعد دقائق من نزوله كبديل، ليحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية فى مشوار المنافسة على لقب الدورى.

وكشف مصدر مقرب من أيمن حفني، أن أحد وكلاء اللاعبين أحضر عرضًا شفهيًا من نادى خليجى – رفض ذكر أسمه – للاعب من أجل الانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل، وأكد المصدر أن حفنى طلب من وكيل اللاعبين احضار العرض بشكل رسمى والدخول فى مفاوضات جادة مع إدارة القلعة البيضاء، للوقوف على حقيقته ومدى جديته، فضلاً عن تقييم العرض من كافة الجوانب خاصة من ناحية المقابل المادى، ودراسته بعناية، لاسيما وأن أيمن حفنى يعد من نجوم قلعة ميت عقبة ورحيله سيكون بمثابة حدث جلل يستوجب دراسته بعناية كافية قبل اتخاذ القرار النهائى، حتى يحافظ على مكانته بقلوب الجماهير الزملكاوية.