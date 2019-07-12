شكرا لقرائتكم "تخطيط الأهلي" تطالب لاسارتي بتقرير عن معسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالبت لجنة التخطيط بالأهلى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بتقديم تقريرعن معسكر الفريق المقام حالياً فى أسبانيا فور انتهائه.
وحصل رباعي الأهلى الدولي الحارس محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف على تأشيرة إسبانيا تمهيدا للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة اليكانتى ويستمر حتى يوم 16 يوليو الحالى، ومن المقرر وصول اللاعبين للمعسكر يوم السبت المقبل، بعدما أنهى سمير عدلى المدير الإدارى كل إجراءات السفر الخاصة بهم.
وضم مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا هم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.
كانت هذه تفاصيل خبر "تخطيط الأهلي" تطالب لاسارتي بتقرير عن معسكر أسبانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.