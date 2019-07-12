شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض ودية أمام أمونيا ضمن معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الجمعة، فريق الزمالك بقيادة خالد جلال، أخر ودياته بمعسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، وذلك بمواجهة فريق أمونيا، ضمن استعدادات الأبيض النهائية فى معسكره الذى أقيم منذ الإثنين قبل الماضى.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة أمونيا القبرصى بأكبر نسبة من التشكيل الذى استقر عليه الجهاز الفنى ليخوض باقى مواجهات الدورى، خاصة بعدما خاض الأبيض ثلاثة وديات خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى قبرص، الأولى كانت يوم الجمعة الماضى أمام إيل ليماسول وخسرها الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ثم التعادل فى الودية الثانية أمام فاماغوستا بنتيجة 3/3، والودية الثالثة أمام دوسكا أول أمس الأربعاء وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، ثم مواجهة أمونيا.

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وتقرر عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة غدا السبت، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص اليوم الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.

ويستعد الزمالك من خلال معسكره فى قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.