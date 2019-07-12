حقيقة إنتقال على جبر للنادي الأهلي من بيراميدز بعد الصلح

أحمد أبوعقيل

شغلت صفقة إنتقال على جبر لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي في اليومين الماضيين للنادي الأهلي الرأي العام الرياضي نظرا للصراع الكبير بين الأهلي والزمالك وعلى خلفية الأحداث الأخيرة بين بيراميدز والأهلي.

تقارير صحفية تؤكد

الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب، مدير تحرير الرياضة بجريدة الوطن، أعلن أمس إتمام جبر في صفقة انتقال مباشر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز بعد تولي الإدارة الجديدة.

وكشف الخطيب أن النادي الأهلي أنهى انتفاقه رسميا مع بيراميدز لانتقال المدافع الدولي علي جبر لصفوف النادي الأهلي بدءا من الموسم المقبل، موضحا أن هذه الصفقة هي أول تعاون وتعامل مباشر بين إدارة النادي الأهلي والإدارة الجديدة لنادي بيراميدز.

الأهلي ينفي

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إتمام الأهلي لتعاقده مع علي جبر في الوقت الحالي، وقال ما يتم تداولة مجرد اجتهادات صحيفة لا أكثر ولا أقل".

وأكد أن إدارة النادي الأهلى لم نتقدم بأي عرض رسمي لـ بيراميدز من أجل علي جبر".

جير يرغب في اللعب للأهلي

وافق علي جبر علي تخفيض راتبه السنوي بقيمة 2 مليون جنيه لتسهيل انتقاله للأهلي في الموسم الجديد 2019 - 2020.

ووفقآ لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن راتب علي جبر السنوي في بيراميدز يقدر بـ15 مليون جنيه، كاشفا أن اللاعب وافق علي تخفيض راتبه بواقع 2 مليون جنيه ، بحيث يحصل في الموسم الواحد مع الأهلي علي 13 مليون جنيه فقط.

أضاف المصدر أن مفاوضات الأهلي مع علي جبر بدأت منذ 3 أسابيع وأبدي اللاعب موافقة علي اللعب للأهلي لكنه أكد انه لازال مرتبط بعقد لمدة ٣ سنوات مع بيراميدز ،ليؤكد له المسئول الأهلاوي الذي يقود المفاوضات معه أن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز علي ضمه.



ماذا قدم على جبر خلال مسيرة الكروية

مع المنتخب

شارك علي جبر مع منتخب الفراعنة في 27 مباراة بمختلف البطولات، ولعب مع منتخب مصر 9 مباريات ودية، و6 مباريات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، و6 مواجهات أخرى بكأس الأمم الأفريقية بالجابون عام 2017، ومباريات مع الفراعنة بمونديال روسيا الأخير، و3 لقاءات أخرى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مع الزمالك

وشارك علي جبر مع الزمالك بـ130 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.

وتوج "جبر" مع الفريق الأبيض بـ4 بطولات، بواقع لقب وحيد لبطولة الدوري المصري، موسم 2014-2015، وكأس مصر في مناسبتين، عامي 2015، 2016، وبطولة كأس السوبر المصري مرة وحيدة عام 2016.

مع بيراميدز

شارك علي جبر رفقة بيراميدز في 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وبلغت إجمالي عدد دقائق مشاركاته مع الفريق 2.169 دقيقة.