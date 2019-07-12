شكرا لقرائتكم مدرب أخضر الناشئين: الفوز بالبطولة تتويج لمجهود عام كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالوهاب الحربي، مدرب المنتخب السعودي للناشئين، أنه يطمح بأن يكون الجيل الفائز ببطولة غرب آسيا للنائشين، المشارك في كأس العالم 2026.

وقال الحربي في مقابلة مع "العربية": فزنا بالبطولة بمجهود الجميع، استعدين لهذه البطولة عاما كاملا وسيكون هؤلاء اللاعبين نجوم الكرة السعودية مستقبلا.

وأضاف الحربي: رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمنا منذ البداية ويأمل بأن يكون هذا الجيل هو المشارك في كأس العالم 2026 و2030.