شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب مدغشقر بعد الهزيمة أمام تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدير الفني لمنتخب مدغشقر، الفرنسي نيكولا ديبوي، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به لاعبو فريقه، خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019)، رغم الخروج من البطولة القارية بعد الخسارة أمام منتخب تونس.
وودع منتخب مدغشقر منافسات البطولة الإفريقية، بعد الخسارة أمام نظيره التونسي بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، وذلك في ختام مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.
وقال ديبوي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «المباراة كانت قوية وصعبة، ونشعر بالفخر بعدما خرجنا من هذا الدور في أول مشاركة لنا بكأس الأمم الإفريقية، لا أعرف إذا كنت سأستمر في منصبي أم لا عقب توديع البطولة».
وأضاف ديبوي: «كنا مرهقين للغاية، وفشلنا في تقديم مباراة كبيرة اليوم، لكن أحب أن اطمئن الجميع أننا على أعتاب مشاهدة منتخب كبير في المستقبل، حزين للغاية وأقدر ما فعلته جماهير مدغشقر الذين حضروا معنا والمسئولين ورئيس الجمهورية».
وتابع قائلا: «كنا قادرين على إكمال المشوار وأنا فخور باللاعبين، لأول مرة نواجه منتخبا من شمال إفريقيا، وكان علينا أن نعي أن تونس فريق جيد ويمتلك مدربا رائعا، واستمتعنا بمواجهتهم».
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