شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب منتخب تونس على التأهل للمربع الذهبي لـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، أن فريقه لعب بروح عالية أمام منتخب مدغشقر، ونجح في تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019).

وتأهل منتخب تونس إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا، بعد الفوز مساء الخميس، على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

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وقال «جيريس»، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حققنا الأهم وهو التأهل للدور نصف النهائي للبطولة»، موضحًا أنه لن يرد على أي انتقادات ضد فريقه في التوقيت الحالي.

وأضاف جيريس: «منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب المنتخبات في إفريقيا، بل يمتلك لاعبين يقدمون أداءً قويًا، ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية، وهذا ما قلته للاعبين قبل انطلاق المباراة».

وتابع: «كنا مجهدين بعد لعب 120 دقيقة أمام غانا في دور الـ 16، ولم يكن هناك راحة كافية قبل مباراة مدغشقر، ولذلك فضلنا توفير جهدنا للشوط الثاني من أجل إحراز الأهداف وهذا ما تحقق».

وعن مواجهة السنغال يوم الأحد المقبل في المربع الذهبي للبطولة، أكد المدرب الفرنسي أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة على المنتخبين، قائلًا: «منتخب أسود التيرانجا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ومدير فني مميز أعرفه على المستوى الشخصي، وهو ما يساعدني على وضع خطة فريقي في المباراة المقبلة».