محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف التي سُجلت ليوم الخميس 12 يوليو. وأقيمت اليوم مباراتين بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. الجزائر وكوت ديفوار (1-1) .. (4-3) بضربات الترجيح Advertisements تونس ومدغشقر (3-0)

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف اليوم.. تأهلان عربيان لنصف نهائي كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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