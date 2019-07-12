النشرة الرياضية.. موعد فتح باب القيد.. وتعادل الأهلي.. ومنافس تريزيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 12 يوليو.

بن رحمة ينافس تريزيجيه على الانضمام لأستون فيلا

كشفت صحيفة برمنجهام ميل الإنجليزية عن دخول اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة المحترف في صفوف نادي برينتفورد الإنجليزي في حسابات فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد المصري يعلن موعد فتح وغلق القيد محليًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد محليًا في 29 من الشهر الحالي، فيما تحدد 31 يوليو الجاري موعدًا لنهاية القيد على المستوى الأفريقي.

القضية لم تغلق.. تقارير تكشف تفاصيل جديدة فى قضية أحمد أحمد وطلب تعاون مصر

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كشفت تقارير صحفية مغربية، أن السلطات الفرنسية باتت تمتلك في الوقت الحالي العناصر الكافية التي تسمح لها بالإسراع من التحقيقات في القضايا المتعلقة باستغلال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمنصبه.

صورة .. حقيقة اجتماع الخطيب برئيس نادي بيراميدز

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام البدري رئيس نادي بيراميدز فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

بالفيديو.. الأهلي يتعادل مع نيوبورت الانجليزي ضمن معسكر الإعداد

تعادل الأهلي أمام نيوبورت كاونتي الناشط في دوري الدرجة الرابعة بانجلترا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن معسكر إعداد الفريق الذي يخوضه في إسبانيا استعدادًا لاستئناف الدوري، وبداية الموسم الجديد 2019-2020.

برشلونة يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو

ذكر تقرير إخباري أن نادي برشلونة الإسباني وافق على دفع الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ، والبالغ 120 مليون يورو، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق.