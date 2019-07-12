تصريحات اليوم.. رحيل أنتوي.. وتواضع ماني.. وحسرة بونجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات الرياضية ليوم الخميس 12 يوليو.

مؤمن زكريا: أصبحنا على بعد خطوات لحسم الدوري.. والتتويج بأفريقيا من أولوياتنا

أكد مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه على بعد خطوات من حسم لقب الدوري، لافتًا إلى أن المعسكر الذي يقام حاليًا في أسبانيا جاء في موعده.

أول تعليق من المقاصة على رحيل أنتوي للزمالك

نفى محمد مجد المشرف العام على فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، وصول أي عروض رسمية من جانب نادي الزمالك لشراء المهاجم الغاني جون أنتوي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

حارس جولدي لمصراوي: ماني متواضع.. كوليبالي بارع وجوميس مميز لهذا السبب

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تحدث شهاب شيبو حارس مرمى نادي جولدي والمنضم حديثًا لتدريبات المنتخب السنغالي عن تواضع ساديو ماني، براعة كاليدو كوليبالي والتصدي لركلات الجزاء.

مدرب الجزائر يكشف سر انهمار دموعه أمام كوت ديفوار

صرح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بأن الفريق عانى من أزمة بسبب إهدار الكثير من الفرص، معتبرًا أنه تجاوز عقبة صعبة بتخطي كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.

بغداد بونجاح معتذرًا: شعرت بالحسرة بعد ضياع ضربة الجزاء

قدم بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر، الاعتذار لجماهير بلاده بعد إهداره لركلة جزاء في مباراة فريقه أمام كوت ديفوار، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

فرجاني ساسي: صلاح هو فخر العرب.. لست أنا

عبر فرجاني ساسي لاعب وسط المنتخب التونسي، عن سعادته بالفوز الكبير على مدغشقر، والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.