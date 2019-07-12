شكرا لقرائتكم خبر عن قدساويون يطالبون بمعرفة أسباب الهبوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

بدأت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، بإحداث تغييرات في خارطة الفريق الأول لكرة القدم الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وكانت أولى الخطوات تغيير الجهازين الفني والإداري للفريق، إذ تعاقدت مع المدرب التونسي يوسف المناعي كمدرب للفريق الأول لكرة القدم، وعينت محمد الشمراني مديرا لفريق كرة القدم خلفا لغازي عسيري، وتسعى إدارة القادسية إلى ترتيب أوراق الفريق قبل خوض معترك دوري الدرجة الأولى للمحترفين، والعودة سريعا إلى دوري المحترفين السعودي.

من جهته، طالب عدد من القدساويين إدارة النادي بالإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى، خصوصا أن الفريق القدساوي استعد جيدا للموسم الرياضي المنصرم، من خلال تعاقداته مع عدد من المدربين واللاعبين الأجانب والمحليين، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الفريق البقاء على أقل تقدير في دوري المحترفين السعودي رغم التغييرات الكبيرة التي أجرتها إدارة النادي، فيما حمل بعض القدساويين إدارة الزامل مسؤولية الهبوط بسبب عدم استعانتها برجالات القادسية من رؤساء سابقين أو لاعبين خصوصا وأن نادي القادسية لديه أسماء كبيرة لها تاريخها الطويل في المجال الرياضي.