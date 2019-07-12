سعوديات البولينج ينافسن على بطولة العالم

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) يستعد الاتحاد السعودي للبولينج للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة العالم للسيدات والتي تعتبر أول مشاركة له في تاريخ البولينج السعودي والتي ستقام في لاس فيجاس من ٢٢-٣٠ أغسطس في صالة ساوث بوينت بلازا. وبعد منافسات على مدار 4 أيام شملت المناطق الرئيسية والتي يتواجد بها فرق السيدات في الرياض والخبر وجدة، تأهلت 6 لاعبات للمشاركة وهن، أماني الغامدي، نهلة عدس، مريم الدوسري، غادة نمر، مشاعل العبدالواحد، وهديل ترمين. ودخل الفريق في معسكر تدريبي بقيادة مدربة المنتخب النسائي المصرية سارة جمال وبإشراف من البريطاني ماريو في مدينة الرياض استعدادا للمشاركة. وتأتي هذه الخطوة من البرامج التي يعدها الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة رئيس مجلس الاتحاد السعودي للبولينج بدر بن عبدالله آل الشيخ لدعم ممارسة المرأة في لعبة البولينج تماشيا مع توجه المملكة ورؤية ٢٠٣٠ لدعم المرأة في مجال يستعد الاتحاد السعودي للبولينج للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة العالم للسيدات والتي تعتبر أول مشاركة له في تاريخ البولينج السعودي والتي ستقام في لاس فيجاس من ٢٢-٣٠ أغسطس في صالة ساوث بوينت بلازا. وبعد منافسات على مدار 4 أيام شملت المناطق الرئيسية والتي يتواجد بها فرق السيدات في الرياض والخبر وجدة، تأهلت 6 لاعبات للمشاركة وهن، أماني الغامدي، نهلة عدس، مريم الدوسري، غادة نمر، مشاعل العبدالواحد، وهديل ترمين. ودخل الفريق في معسكر تدريبي بقيادة مدربة المنتخب النسائي المصرية سارة جمال وبإشراف من البريطاني ماريو في مدينة الرياض استعدادا للمشاركة. وتأتي هذه الخطوة من البرامج التي يعدها الاتحاد السعودي للبولينج برئاسة رئيس مجلس الاتحاد السعودي للبولينج بدر بن عبدالله آل الشيخ لدعم ممارسة المرأة في لعبة البولينج تماشيا مع توجه المملكة ورؤية ٢٠٣٠ لدعم المرأة في مجال الرياضة . وسبقها 3 مشاركات في بطولات نسائية محلية في عام ٢٠١٨ و4 بطولات نسائية مفتوحة في المملكة لعام ٢٠١٩، بالإضافة إلى مشاركة الفريق النسائي في البطولة العربية والتي أقيمت في مصر في شهر فبراير الماضي. وقد أشاد بدر بن عبدالله آل الشيخ بهذه المنافسة فقال: نحن سعيدون بتمكين المرأة في الرياضة وخلق فرص لبنات الوطن لتمثيل المملكة في المحافل الدولية مما سينعكس إيجابيا على تطور الرياضة النسائية في المملكة ووصولا لأكبر عدد من فئات المجتمع. وأقدم بهذه المناسبة الشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حرصه ودعمه للبولينج السعودي وللرياضيين والرياضيات وسنسعى في الاتحاد للتطوير المستمر في الملف النسائي سواء من المشاركة في البطولات أو من خلال رفع المستويات الفنية للاعبات.



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