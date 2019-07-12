شكرا لقرائتكم خبر عن ودية الوحدة تجهز العميد لـ «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) اتفقت إدارة الاتحاد مع نظيرتها في الوحدة الإماراتي، على خوض مباراة ودية في مدينة دبي الإماراتية مطلع أغسطس القادم، على هامش معسكر العميد الذي سينطلق في مدينة دبي نهاية يوليو الجاري، وستكون المواجهة الودية بمثابة التحضير النهائي للفريق الاتحادي الذي سيواجه ذوبهان الإيراني في دبي، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا. هذا وستعلن الإدارة عن مواعيد مباريات الفريق التي سيخوضها في معسكره الحالي في نادي بولتون خلال الساعات القادمة، إذ سيبدأ الفريق مسلسل المباريات الودية مطلع الأسبوع القادم، عقب اكتمال عناصره في معسكره الحالي. وكان المدرب سييرا تنفس الصعداء بتواجد جميع اللاعبين، من أجل البدء في إجراء المناورات الكروية، إلى جانب التركيز على النواحي اللياقية للاعبين خلال فترة الإعداد الحالية.

اتفقت إدارة الاتحاد مع نظيرتها في الوحدة الإماراتي، على خوض مباراة ودية في مدينة دبي الإماراتية مطلع أغسطس القادم، على هامش معسكر العميد الذي سينطلق في مدينة دبي نهاية يوليو الجاري، وستكون المواجهة الودية بمثابة التحضير النهائي للفريق الاتحادي الذي سيواجه ذوبهان الإيراني في دبي، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا. هذا وستعلن الإدارة عن مواعيد مباريات الفريق التي سيخوضها في معسكره الحالي في نادي بولتون خلال الساعات القادمة، إذ سيبدأ الفريق مسلسل المباريات الودية مطلع الأسبوع القادم، عقب اكتمال عناصره في معسكره الحالي. وكان المدرب سييرا تنفس الصعداء بتواجد جميع اللاعبين، من أجل البدء في إجراء المناورات الكروية، إلى جانب التركيز على النواحي اللياقية للاعبين خلال فترة الإعداد الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ودية الوحدة تجهز العميد لـ «الآسيوية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.