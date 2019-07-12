شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الصالات يستعد لغرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات تدريباته اليومية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الظهران والممتد حتى الـ29 من الشهر الجاري، ضمن الإعداد لتصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم أمس (الخميس) على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب لويس فونسيكا، الذي عمِد إلى تقسيم اللاعبين في الفترة الصباحية إلى 3 مجموعات، نفذت عددا من الجمل التكتيكية، فيما أدّى اللاعبون في الفترة المسائية تمارين ترفيهية بمشاركة الجهازين الإداري والفني. كما قرر الجهاز الفني للمنتخب منح اللاعبين اليوم (الجمعة) راحة من التدريبات، على أن يعاودوا تدريباتهم صباح (السبت). يذكر أن تصفيات غرب آسيا ستقام خلال الفترة من 8-19 أكتوبر المقبل.