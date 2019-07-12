شكرا لقرائتكم خبر عن عاد «الأخضر» بالذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توِّج المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين بكأس بطولة اتحاد غرب آسيا بالأردن أمس (الخميس)، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وأمين سر اتحاد غرب آسيا خليل السالم، وجرى تسليم الميداليات الذهبية على لاعبي المنتخب السعودي، والميداليات الفضية للمنتخب الأردني، والبرونزية للمنتخب السوري وكأس البطولة للمنتخب السعودي.

وجاء فوز الأخضر باللقب بعدما تغلب على الأردن 3/‏‏1 وسورية 3/‏‏0 في الدور المتقدم، علماً بأنه أنهى الدور الأول من البطولة متصدراً لمجموعته بعد فوزه على العراق بهدف دون رد، وانتصاره على الكويت 6/‏‏1، في منافسات البطولة التي أقيمت في الأردن.