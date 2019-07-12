شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة خربين تقلق الشقردية.. كوري يتابع حساب الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) abomroan999 @

لا يزال لاعب الهلال السوري عمر خربين يواصل تدريباته في مقر النادي، إذ لم يلتحق بالبعثة الهلالية التي غادرت قبل 10 أيام إلى النمسا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك بسبب عدم جاهزية أوراقه الخاصة بالتأشيرة التي تسمح له بالدخول إلى الأراضي النمساوية.

ويعتبر تأخر خربين عن الالتحاق بالمعسكر مشكلة تواجه اللاعب خصوصا أن الفريق قطع شوطا كبيرا في الاستعداد للموسم الرياضي الجديد مع المدرب رازفان الذي لم يشرف حتى الآن على اللاعب عمر خربين، ما قد يسبب مشكلة في عدم التعرف على مستوى اللاعب فنياً من قبل الجهاز الفني. واعتبرت جماهير الزعيم بأن تأخر خروج تأشيرة اللاعب عمر خربين أمر خاطئ، فاللاعب يريد إثبات نفسه مع المدرب الجديد رازفان، وهي فرصة كبيرة لإعادة نفسه من جديد، بعد عدم اقتناع المدرب الهلالي السابق جيسوس بمستواه الفني، ما تسبب في إعارة اللاعب إلى بيراميدز المصري. وطالبت الجماهيرالهلالية إدارة النادي بسرعة حل مشكلة اللاعب ليتمكن من الالتحاق بالبعثة الهلالية، حتى لا يخسره نتيجة التأخر غير المبرر في إصدار التأشيرة، مبدين قلقهم خصوصا أن اللاعب خربين قد يصبح خارج أسوار النادي لسببٍ غير فني.

من جهته تواجد ‏رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بمعسكر الفريق المقام بالنمسا، للاطلاع على سيرالعمل داخل المعسكر،وتباحث مع الجهاز الفني ومدير الكرة الملفات الخاصة بالفريق، من ضمنها التجديد مع اللاعب محمد جحفلي، وبعض ملفات اللاعبين الذين ستتم إعارتهم أو مخالصتهم بعد التشاور مع الجهاز الفني. على صعيدٍ آخر، قام اللاعب الكوري هيون سو الذي تنوي الإدارة الهلالية التعاقد معه، بمتابعة حساب نادي الهلال الرسمي.