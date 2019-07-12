شكرا لقرائتكم الزمالك يطرق باب التفاوض مع المغربى أشرف بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الزمالك فى منافسة قوية لضم المهاجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الهلال السعودى المنتهى إعارته لنادى لانس الفرنسى، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

كشف مصدر مطلع بالزمالك إن النادي الأبيض دخل فى منافسة قوية مع الوداد المغربى والوحدة الإماراتى لضم أشرف بن شرقى، فى الموسم المقبل.

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وتابع المصدر ذاته أن اللاعب أبدى ترحيبه بالانضمام للزمالك، وأن المفاوضات سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة لتحديد مصير اللاعب المغربى.

يذكر أن بن شرقى كان معارا إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، ليعود إلى الهلال السعودى مرة أخرى، قبل أن يحدد وجهته المقبلة فى الموسم المقبل.