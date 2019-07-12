شكرا لقرائتكم الجزائر تصعق ساحل العاج مرة أخرى.. وتتفاءل بمواجهة نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرت 9 سنوات مرت على آخر ظهور للجزائر في نصف نهائي كأس أفريقيا، فمن كابيندا في أنغولا إلى السويس في مصر تعود الجزائر بجيل جديد كلياً، وفي كلتا المناسبتين تتفوق على ساحل العاج لتكون أحد أضلاع المربع الذهبي للبطولة القارية.

وتفاعلت الجماهير الجزائرية كباراً و صغاراً، مع أحداث اللقاء الذي امتد لركلات الترجيح بكل تفاصيله، و عاشت ترقبا شديدا.

ومر على البطولة الأفريقية التي أحرزتها الجزائر 29 عاما قابلت حينها نيجيريا في النهائي، وفي يوم الأحد المقبل ستواجه نيجيريا مجددا لكن هذه المرة على رهان التواجد في نهائي القاهرة.

وعرفت مسيرة الجزائر في النسخة الحالية، 5 انتصارات أوصلتها لنصف النهائي، سجلت خلالها 10 أهداف كأقوى هجوم حتى الآن، و تلقت شباكها هدفاً واحداً فقط في مباراة ربع النهائي بانتظار ما ستحمله بقية أحداث البطولة.