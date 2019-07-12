اتصالات مع «فيفا» لتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يجري الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة اتصالات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، للحصول على موافقة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لحين عقد الانتخابات المقبلة المقرر لها سبتمبر/‏ أيلول 2019.

ويرغب وزير الرياضة في تشكيل لجنة خماسية برئاسة ثروت سويلم على أن تضم مجموعة من خبراء الكرة المصرية والتسويق، على أن تستمر اللجنة حتى موعد الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2019، حيث يرفض الوزير إقامة انتخابات بعد 3 شهور.. وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تقدم باستقالة جماعية عقب الخروج المهين لمنتخب مصر من دور ال16 لبطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر حاليا على يد جنوب إفريقيا.

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من ناحية أخرى، أرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً لاتحاد كرة القدم للاضطلاع بمسؤولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية لموسم 2019-2020.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بياناً تضمن رفض استثناء الأندية المصرية، وأن فترات القيد التي حددها في السابق هي التي سيتم تطبيقها على الجميع، لذا، جاء خطاب النادي الأهلي لاتحاد الكرة وتضمّن تذكير الاتحاد بالخطاب الرسمي الذي أرسله سابقاً وتضمن التحذير من استكمال مسابقة الدوري العام بعد 30 يونيو/‏ حزيران 2019، وذلك تجنبًا لأضرار جسيمة محقق وقوعها تضر بالأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية (أبطال الدوري- الكونفدرالية)، وحيث إن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري الحالية (موسم 2018-2019) وهو النادي المؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدوري المؤجلة، كما أنه بطل النسخة السابقة من مسابقة الدوري العام موسم 2017-2018، فقد طلب الآتي: فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي، وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الإفريقي وفقًا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 2019-2020. وموافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الإفريقية المذكورة.

في شأن مختلف، رفض مسؤولو نادي الزمالك إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطني لاتحاد جدة السعودي مقابل مليوني دولار، حيث تمسك مسؤولو النادي الأبيض ببقاء اللاعب فيما أبلغ طارق حامد مسؤولي القلعة البيضاء برغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي والانتقال لصفوف اتحاد جدة.

وأبدى طارق حامد موافقته على عرض اتحاد جدة السعودي الذي تلقاه بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، بعدما تم الاستفسار منه حول رغبته في خوض التجربة من عدمه، وتحدث بعض المقربين من طارق حامد حول ضرورة الموافقة على العرض السعودي من أجل تأمين مستقبله على الجانب المالي وهو ما جعل اللاعب يبدي ترحيبًا بالانتقال للنادي السعودي وخوض التجربة.