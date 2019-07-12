ماني: هدفنا اللقب الإفريقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى ساديو ماني نجم منتخب السنغال سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بنين، وقال إن لاعبي السنغال قدموا ما عليهم ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي من المباراة وهو الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز في المباراة القادمة والتأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب.

وأشاد ماني بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب بنين في المباراة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة على فريقه.