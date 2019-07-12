مكافآت كبيرة في الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال منظمون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس الخميس، إنه كل ناد من الأندية المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يمكنه أن يحصل على مكافآت لا تقل عن 15,25 مليون يورو (17,2 مليون دولار).

وإضافة إلى المكافأة المخصصة للمشاركة في البطولة، ستحصل الأندية على مبلغ 900 ألف يورو لكل نقطة تحصل عليها في المباريات، لتصل إلى مجموع 9,5 مليون يورو أخرى عند نهاية مرحلة المجموعات.

وسوف يحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة أخرى على المشاركة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي.

وتأتي مكافآت بطولة الدوري الأوروبي في مستوى أقل بكثير من مكافآت دوري الأبطال، حيث تبدأ بمبلغ 2,92 مليون يورو في مرحلة المجموعات، ويحصل الفريق الفائز باللقب على ما يقارب 20,5 مليون يورو.