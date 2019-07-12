«محاربو الصحراء» في نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، المقامة حالياً في مصر، بعد فوزها على كوت ديفوار بركلات الترجيح 4-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، أمس في ربع النهائي، وتلعب الجزائر في نصف النهائي مع نيجيريا بعد غد الأحد في مباراة قمة أخرى.

وأقصى منتخب (محاربو الصحراء)، الفريق الإيفواري، أحد كبار المرشحين للقب، وذلك بفضل ركلات الترجيح وإهدار بوني ويلفريد وماكس آلان لركلتين، في حين سجل للجزائر: رامي بن سبعيني وإسلام سليماني وأندي ديلور وآدم وناس وأهدر يوسف بلايلي.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين، وافتتحت الجزائر التسجيل في الدقيقة 20 عبر سفيان فيغولي، وكان منتخب (محاربو الصحراء) قريباً من إضافة الهدف الثاني، لكن بغداد بونجاح، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 48، ليستغل فريق كوت ديفوار الموقف ويسجل التعادل عبر جوناثان كودجيا في الدقيقة 62، ليلجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين ثم ركلات الترجيح.