بيع ماكسي جوميز من دون توقيعه بسبب نزهة جبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يعتبر نجم فالنسيا الجديد ماكسي جوميز (22 عاماً)، خليفة لنجم برشلونة لويس سواريز في منتخب الأوروجواي، لكن الطريف أن ناديه سلتا فيجو وافق على بيعه لفالنسيا مقابل 44.85 مليون استرليني+ مهاجم سابق واستعارة مدافع من دون الحصول على موافقة اللاعب أو توقيعه لأن هاتفه كان خارج التغطية بسبب نزهة مع أصدقائه في جبال سيرو كاتيدرال بالأوروجواي. واعتمد النادي الإسباني على تفضيل المهاجم ذي ال6 أقدام الملقب ب«الثور» البقاء في الليجا والذي يرى برشلونة فيه بديلاً لسواريز (31 عاماً) على المدى البعيد وعلق مرة: «الناس تراني خليفة لسواريز في المنتخب وأرجو أن أحقق ظنهم».

ويتميز جوميز بقوته البدنية وإمكانية الطيران لالتقاط الكرة كما أنه شجاع لا يخشى تنمر مدافعي الخصم ورغم إمكانياته باللعب بكلا القدمين، إلا أنه يفضل القدم اليمنى وسجل لفيجو في أول موسم 17 هدفاً منها 11 برأسه، وترك جوميز بسن ال15 سنة مدينته بايساندو على حدود الأرجنتين لمونتفيديو والتحق بفريق ديفينسور سبورتنج ولعب مع الفريق الأول بسن ال19 في 2015، وعندما انضم جوميز لسلتا فيجو أصبح أول أجنبي يسجل هدفين في أول ظهور بالقرن ال21، وتذوق برشلونة وريال مدريد لسعاته في الليجا.