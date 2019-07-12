منافسة جديدة لفريق أبوظبي في تحدي بولندا للفورمولا 12 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل فريق أبوظبي أجواء مغامرة بحرية جديدة وتحد مثير وقوي من خلال المشاركة في الجزء الثاني من التحدي الكلاسيكي لقيادة زوارق «الفورمولا2» 12 ساعة والذي تستضيفه في موعدها السنوي مدينة أوجستو في بولندا، ويبدأ اليوم مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، وتبدأ زوارق أبوظبي 35 و36 منافسة حاسمة في هذه الجولة من أجل استكمال الفوز الذي تحقق في الجزء الأول والذي أقيم في روين وحقق من خلاله الفريق لقب التحدي والمركز الثالث في مايو الماضي.

وكان فريق أبوظبي قد حط الرحال في أوجستو مساء أمس قادماً من معسكره التدريبي الذي أقيم في إيطاليا لثلاثة أيام مع ختام الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، ويشارك الفريق بروح التحدي والمغامرة في هذه الجولة من أجل المنافسة على التتويج باللقب العالمي للتحدي الكلاسيكي، خاصة أنه يعد أقرب المشاركين حظوظاً للفوز باللقب، وتنطلق غداً المرحلة الأولى للسباق مع ست ساعات كاملة ويعقبها تتويج الفائزين في اليوم الأول، ثم ينطلق السباق الثاني بعد غد الأحد ويستمر أيضاً لست ساعات متواصلة ليكون مجموع اليومين هو اثنتي عشرة ساعة، ومن المعروف في تحدي بولندا أن لكل سباق نقاطاً خاصة حيث إن المنافسة هنا ستكون من أجل حصد نقاط وبشكل يومي، وعلى عكس النظام المتبع في سباقات الفورمولا1 والفورمولا2 العالمية، فإن حصيلة النقاط في منافسات التحدي الأوروبي للفورمولا1 تمنح النقاط للزوارق المشاركة جميعها، فيما تحصد الزوارق العشرة الأولى النقاط في المنافسات الأخرى، وبشكل مفصل، فإن صاحب المركز الأول يحصد عشرين نقطة في التحدي، الثاني 17 نقطة، الثالث 15 نقطة، الرابع 13 نقطة، الخامس 11 نقطة، السادس 10 نقاط، السابع 9 نقاط، الثامن 8 نقاط، التاسع 7 نقاط، العاشر 6 نقاط، الحادي عشر 5 نقاط، الثاني عشر 4 نقاط، الثالث عشر 3 نقاط، الرابع عشر نقطتين، ويحصل أصحاب المراكز التالية على نقطة واحدة حتى الأخير في حال إنهاء السباق.

وأبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التفاؤل الكبير بأن يسجل الفريق لقب التحدي في المجموع العام مع نهاية هذه الجولة وأن يكون بطلاً للمرة الأولى للتحدي الكلاسيكي خاصة أنه يشارك للموسم الرابع على التوالي في التحدي، وقال: «متفائلون كثيراً بأن نحقق اللقب العام في هذا الموسم وللمرة الأولى في تاريخ مشاركتنا، سبق أن حققنا لقب روين وحققنا لقب أوجستو ولكن لقب المجموع العام لم يسبق أن ظفرنا به خاصة أن سباقات التحدي لها طابع خاص وصعوبة كبيرة وتحمل الكثير من المفاجآت في كل مراحل السباق، هذه المرة نحن ندخل المنافسة بقوة حيث إن لدينا زروقين حققا المنصة في الجزء الأول من التحدي في روين وبالتالي كلا الزورقين يمتلك فرصة كبيرة كي ينهي المنافسة ويحسم اللقب في هذه الجولة».