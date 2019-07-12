شكرا لقرائتكم خبر عن كوسييليني يعلن العصيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أن قائده الفرنسي لوران كوسييليني رفض السفر مع الفريق لخوض معسكره المغلق في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من المتوقع أن يسافر كوسييليني (33 عاما) مع أرسنال إلى أمريكا لكنه رفض ذلك.
وذكر أرسنال في بيانه «لوران كوسييليني رفض السفر إلى أمريكا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد». وأضاف البيان «نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، التي هي ضد قواعدنا الواضحة».
وأشار البيان «نأمل أن يتم تسوية هذه المسألة ولن نعلن عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن».
ويمتد عقد كوسييليني مع أرسنال لعام واحد بعدما شارك في 29 مباراة على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي.
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