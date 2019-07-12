صقر القاسمي يثمّن اهتمام حاكم الشارقة بالأندية الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي على ما يولونه من حرص واهتمام ومتابعة للأندية واستثمار الشباب الرياضي في المناصب القيادية وإلى كل ما يساهم في تعزيز العمل الشبابي والرياضي لخدمة هذا الوطن العزيز.

وتقدم بالتهنئة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية التسعة مؤكداً أن المجلس لن يألو جهداً في تقديم كل العون للأندية وتهيئة كل السبل التي تعزز سبل نجاحهم في عملهم وتقديم كل ما من شأنه لخدمة شباب هذا الوطن.

وأضاف: «أتقدم بالشكر والتقدير إلى الإخوة الذين تمتعوا بعضوية مجالس الإدارات في الفترة السابقة، وأنا على يقين بأن الجميع يتمتع بالخبرة الكبيرة والكافية التي تمكنه من الإسهام في دفع عجلة العمل الإيجابي والتعاون مع الأعضاء لما فيه المصلحة العامة وخدمة الإمارة الباسمة».