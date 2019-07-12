الزعابي والسدراني يتصدران بطولة الإمارات للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقاسم سلطان الزعابي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج وعمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، صدارة فئة تحت 20 سنة بعد الجولة الخامسة من بطولة الإمارات الفردية التي ينظمها اتحاد اللعبة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتساوى الزعابي والسدراني في القمة برصيد 4.5 نقطة، وجاء في المركز الثالث محمد مرشول برصيد 3 نقاط و3 لاعبين برصيد نقطة واحدة هم سلطان فاضل وعبدالعزيز صالح وعطية أحمد.

وكانت البطولة شهدت أمس الأول إقامة الجولتين الرابعة والخامسة ونجح سلطان الزعابي في الفوز في الجولتين على حساب سلطان فاضل وعبدالعزيز صالح، فيما فاز عمار السدراني على محمد مرشول وسلطان فاضل.

وفي مسابقة السيدات تصدرت وافية درويش القمة برصيد 3.5 نقطة، وبفارق نصف نقطة عن عبير علي التي جاءت في المركز الثاني بعد تعادلها مع بشاير خليل في الجولة الرابعة ولم تشارك في الجولة الخامسة، فيما فازت وافية درويش في جولتين على عايشة احسان ومريم طه.

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وتشهد البطولة مشاركة عدد كبير من فئة تحت 6 سنوات وهي المسابقة التي استحدثها الاتحاد في نسخة العام الحالي، ولاقت إقبالاً كبيراً من الأندية في الدفع باللاعبين الصغار ويتساوى 3 لاعبين في الصدارة برصيد 3 نقاط، وهم أحمد يونس الخميري من نادي العين وسلطان جاسم البلوشي من نادي الفجيرة وزميله حمدان محمد.

وأعرب حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج عن سعادته بالتجمع الكبير في البطولة وقال: «المنافسات قوية في كل الفئات وتجمع هذا العدد يجعل البطولة أشبه بمهرجان كبير على الرقعة الشطرنجية والأهم أن الجميع يعيش الحدث ويستفيد فنياً خاصة اللاعبين الصغار».

وأضاف: «توقيت البطولة مناسب في تجهيز اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية في ظل وجود عدد من البطولات خلال الفترة المقبلة أبرزها بطولة العرب الفردية للفئات من 6 إلى 20 سنة، والتي ستقام بالفترة من 19 إلى 27 يوليو الجاري، بالأردن، وهو ما يعني أن هذه البطولة أفضل استعداد قبل التوجه إلى الأردن».