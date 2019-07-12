معتز عبدالله: هدفي تدريب «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد معتز عبد الله حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي العين والوحدة وعجمان السابق، أن التجربة الجديدة التي سيخوضها؛ باختياره مساعداً للألماني وينفريد شايفر المدير الفني الجديد لفريق بني ياس؛ تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له في مجال التدريب، مشيراً إلى أنه يحمل طموحات كبيرة في هذا المجال، وكشف أن تعيينه في هذه المهمة؛ جاء بترشيح من سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس نادي.

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وقال معتز عبد الله: «سعيد بتعييني مساعداً للمدرب القدير شايفر، واختياري لهذه المهمة؛ جاء بترشيح من سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان النائب الثاني لرئيس النادي، وسوف أعمل بكل جهد لتقديم الإضافة المرجوة مع زملائي في الجهاز الفني؛ من أجل أن يحقق السماوي الطموحات، ولكي يصل إلى المكان الذي يستحقه؛ باعتباره أحد أكبر الأندية في الإمارات»، مؤكداً أن المهمة الجديدة هي طريقه في الوصول إلى تحقيق طموحاته في عالم التدريب، والوصول إلى تدريب المنتخب الوطني الأول.

وأوضح معتز: إن نجاح المدرب المواطن يحتاج إلى التفرغ، وأن تهيأ له الظروف، التي تساعده كما يحدث مع المدرب الأجنبي، وقال: «بوابة نجاح المدرب المواطن هي التفرغ الكامل لمهمة التدريب والظروف الملائمة له حتى يؤدي مهمته على الوجه الأكمل، كما يحدث مع المدرب الأجنبي، وهذا ما سأفعله في مهمتي الجديدة ضمن الطاقم الفني لبني ياس؛ لتحقيق الأهداف التي تم اختيارنا؛ لتحقيقها ومن ضمنها: بناء فريق قوي للمستقبل؛ والمنافسة على البطولات حتى لو كان ذلك عبر عدة مراحل، ولاسيما أن السماوي يمتلك إمكانات كبيرة».

وأشار إلى أن الجهاز الفني لبني ياس هو تشكيلة من خليط يجمع بين الخبرة والشباب الطامح؛ لبناء مستقبل كبير في عالم التدريب، وهذه الخطوة بالنسبة لي هي إحدى المراحل، التي أسعى من خلالها بعد اكتساب الخبرات اللازمة لتدريب «الأبيض»، وهذا الهدف وضعته أمامي في المستقبل، مبيناً أن المدرب المواطن أثبت كفاءته بجدارة في أكثر من موقع، وأكبر دليل على ذلك هو نجاح زميلي عبد العزيز العنبري مع فريق الشارقة، والذي استطاع إعادة درع الدوري للملك الشرقاوي.