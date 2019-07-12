شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفريق تشكر سلطان بن خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وعبّر الجميع عن امتنانهم العميق إلى سموه؛ لما يقدمه للفريق من دعم .

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