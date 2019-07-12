المزروعي: الظفرة يتطلع لمواصلة تميزه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
دشن الفريق الأول بنادي الظفرة إعداده للموسم الجديد، بملعب الفريق الفرعي بالزعفرانة بأبوظبي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم فارس مكتوم المزروعي ومشرف الفريق الأول سالم حسن الهلالي. وتواجد مع الفريق للمرة الأولى اللاعبون المنضمون حديثاً وهم البرازيلي جواو بيدرو والهولندي مايكل روشيوفيل وكذلك مسعود سليمان ومحمد سيف راشد وفهد خلفان. وسيواصل «فارس الظفرة» تدريباته اليومية حتى موعد المغادرة صباح 19 يوليو/تموز الجاري للمعسكر الخارجي والمقام في ألمانيا.
ومن جانبه، رحب فارس مكتوم المزروعي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم باللاعبين، متمنياً أن يستمر عطاء الفريق بنفس الروح والتميز الذي أهله في الموسم السابق للوصول لنهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم سيدعمان الفريق حتى يحقق طموحات جماهير النادي. بدوره، رحب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق باللاعبين القدامى والجدد في الفريق، متمنياً أن يعمل اللاعبون بجد واجتهاد وبروح الفريق خلال الفترة القادمة لتحقيق تطلعات مجلس إدارة النادي وجماهير الظفرة مشدداً على أن الانضباط والعمل بإخلاص سيقود الفريق لتحقيق النتائج المرجوة.
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